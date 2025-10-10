フジテレビは9日、12日に放送が予定されているAぇ！groupの冠番組「Aぇ！groupのQ＆Aぇ！」（日曜深夜1時25分）を通常通り放送すると発表した。公然わいせつの疑いで逮捕され、活動休止中の草間リチャード敬太（29）をのぞいた4人が出演する。同番組の公式X（旧ツイッター）でも「当初の内容を変更し、放送いたします」と告知された。同局は「番組の内容に関しては差し控えさせて頂きます」とコメントした。同グループにとって初の