女優吉高由里子（37）が10日までにX（旧ツイッター）を更新。美味しそうな料理の写真をアップした。吉高は「ふぅーっ。こちらは見せたいと食べたいで食べたいが勝ってしまった図でございます」と記し、5つが皿に並んだ大きなカキのうち、1つの身がなくなっているショットを掲載した。そして「久々の（カキの絵文字）に興奮して写真ちょっとブレ気味」とつづり、「家でご飯にするつもりが店の前で衝動を抑えきれず1人で飛