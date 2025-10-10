タレント手越祐也（37）が9日、都内で日本テレビ系連続ドラマ「ぼくたちん家」（12日開始、日曜午後10時半）完成披露試写会に登壇した。連続ドラマ出演は、18年の同局ドラマ「ゼロ一獲千金ゲーム」以来、約7年ぶり。久々のドラマに「すてきな役をやらせていただいて、すてきなキャストの方々やスタッフに囲まれて、和気あいあいと撮影できている。充実した毎日を送れていることに心から感謝しています」とさわやかにお辞儀した。