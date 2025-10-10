かつお節はカツオを煮たあとに煙でいぶして乾燥させた保存食品。汁物の出汁を取るのに使われたり、おかずの仕上げにまぶしたりなど、日本食には欠かせない食材ですよね。今回はそんな「かつお節」の魅力を深堀り！ 歴史や産地など誰かにちょっと教えたくなる豆知識と、お手軽レシピをお届けします。■日本生まれの食材「かつお節」の歴史かつお節の原型が現れたのは、約1300年前にさかのぼります。古代の文献『古事記』や『万葉集