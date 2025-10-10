プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（30）が2025年10月6日、自身のインスタグラムを更新。30歳の誕生日を報告した。「なんだかいい日に30歳を迎えられて嬉しいです」園田選手は「happy birthday to me」「30歳になりました！！」と報告し、「お祝いしてくれた方、メッセージくれた方ありがとうございました」と感謝の言葉を添えた。また、「最強開運日+中秋の名月の日で なんだかいい日に30歳を迎えられて嬉しいです」「これから