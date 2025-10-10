【ニューヨーク＝山本貴徳】国連は８日、世界各地で展開する国連平和維持活動（ＰＫＯ）について、予算不足により、部隊の約４分の１にあたる１万３０００〜１万４０００人を削減する方針を明らかにした。国連高官によると、ＰＫＯ予算のうち、７月時点で未払い額が２０億ドル（約３０００億円）を超えており、大半が米国の滞納分だという。ＰＫＯの年間予算は約５４億ドルで、最大拠出国の米国が約２６％、これに次ぐ中国が約