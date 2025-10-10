実は姉妹番組という『大改造!!劇的ビフォーアフター』と『ポツンと一軒家』の合体2時間スペシャルが、10月5日、ABCテレビで放送された。前半の『大改造!!劇的ビフォーアフター』パートでは、店の中に樹齢100年の巨木が生えるフレンチレストランを、匠が南フランスのコート・ダジュールに出張してリフォーム。後半の『ポツンと一軒家』パートでは、リフォームを依頼し