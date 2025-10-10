タレントのほしのあき（48）が9日、自身のインスタグラムを更新。美脚が際立つミニスカ衣装を披露した。【写真】48歳・ほしのあき、ミニスカ衣装でにっこりほしのは「スカートのバルーンな感じが可愛いよね」と、スライド形式の写真とともに投稿。ファンからは「スタイル良すぎ！」「時間が止まってる」「脚めっちゃキレイ」などといった感想が相次いで寄せられている。ほしのは1977年3月14日生まれ、東京都出身。1996年から