ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。10月9日（木）に放送された同番組では、ゲストで登場したゆめっち（3時のヒロイン）が、片想い中の男性を実名で明かす場面があった。【写真】「大好きです！」番組を通じてガチ告白するゆめっち番組では“恋多き女性芸人”ゆめっちが悩みを