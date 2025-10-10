5日、鹿角市八幡平で秋田放送の記者がソバ畑でソバを食べるクマ6頭を撮影しました。地元の猟友会の会長にも話を聞きました。映像は5日午後3時半ごろ、鹿角市八幡平で、秋田放送の記者が安全に配慮したうえで撮影したものです。川口大介記者「集落近くのソバ畑です。親グマと思われる大きなクマが2頭、そして子グマと思われるのが4頭、あわせて6頭のクマが今ソバを食べています」6頭のクマが密集してソバを食べている様子が確認でき