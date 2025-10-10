11月21日より鹿児島県で先行公開、12月5日より全国公開される、timeleszの寺西拓人初主演映画『天文館探偵物語』の予告編と本ポスタービジュアルが公開された。 参考：timelesz 寺西拓人が頼れる探偵に『天文館探偵物語』特報映像＆場面写真公開 本作は、南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台にした、探偵たちと街の絆の物語。天文館のBARで働く一方、街の人たちの困りごとを日々探偵として奔走していく主人公