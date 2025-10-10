LPGA(アメリカ女子プロゴルフ)ツアーの『ロッテ選手権』。日本の勝みなみが一時は単独トップに立つこともあったが、最後に笑ったのは韓国の22歳ファン・ユミンだった。【写真】美しすぎる次世代の 美女ゴルファー12選ファン・ユミンは所属先をロッテとする選手で、今大会にはスポンサーであるロッテの招待で出場し、見事なサプライズ優勝を果たした。今回の優勝により、彼女はLPGAツアーへの直行チケットを手にし、優勝賞金45万ド