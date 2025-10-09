テクノロジーが「風」を奏でる瞬間を、体験せよ。神戸の街には、海から吹く風がある。それはただの風じゃない。過去を通り抜け、未来の匂いを運んでくる風だ。そして2025年、その風が「AI」「立体音響」「ナノ映像」といったテクノロジーを巻き込み、ひとつのカルチャーへと昇華する。──イベント名は 「Kobe Calling 2025」。テーマは「白南風（しろはえ）」。AI x 日本画 x 立体音響 x 超音波 x ナノ映像 x メタトロ