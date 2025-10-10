俳優の妻夫木聡（44）が9日に放送されたTBS系「ニンゲン観察バラエティモニタリング」（木曜後8・00）に出演。帰宅後のルーティンを明かした。「60秒だけ憧れの芸能人に会えるモニタリング」企画に登場した妻夫木と女優・松本若菜。帰宅後のルーティンについて聞かれた妻夫木は「手を洗うよね」と切り出した。続けて「部屋着にすぐ着替える。溜まってる家事とか、そういうものをやるかな」と明かした。これに松本が「えっ?