2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。指揮官たちが、W杯への誓いを語りました。■ベスト8に入れば何が起きてもおかしくない森保「我々は今、W杯でチャンピオンになる、世界一になるという目標に向かってチャレンジしています。でも現実はベスト8にまだ一回も行ったことないので、ベスト8が現実的な目標かなと」エディー「どのチームもW杯に行くから