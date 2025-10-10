イスラエル政府は、パレスチナ自治区・ガザでの和平計画をめぐる「第1段階」の合意について、閣議で承認した後、24時間以内に停戦すると発表しました。ロイター通信などによりますと、イスラエル政府は9日夜、閣議を開き、和平計画の「第1段階」の合意を正式に承認する見通しです。イスラエル首相府の報道官は、承認後24時間以内に停戦が始まり、さらに、その後、72時間以内に人質が解放されると説明していますが、承認後すぐに停