俳優北村有起哉（51）が9日、主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（木曜午後10時）完成披露舞台あいさつに登壇した。“名脇役”が、地上波GP（ゴールデン・プライム）帯で初めて主演の座を射止めた。「え？いいんですか？って感じ。そういう（主演をする）ビジョンをまるでイメージしていなかったので本当に驚きました」と笑いつつ、「岡田（惠和）さんのオリジナル脚本で、松任谷（由実）さんに書き