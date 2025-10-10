加藤清史郎（24）が9日、都内で行われた主演「デスノートTHE MUSICAL」（東京建物Brillia HALLで11月24日開幕）製作発表で、夜神月をダブルキャストで演じる渡邉蒼（20）と劇中歌「デスノート」を生披露した。15年に東京で行われた初演を観客として見ており「ここ（主演）に僕が立つと全く思っていなかった。（気持ちの）整理に時間がかかった」と語った。映画、ドラマ化された人気漫画が原作で15、17、20年に上演されると、韓国