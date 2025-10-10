タレントの菊地亜美（35）が9日、都内で「値段のない豆腐屋さん〜みんなが納得の『フェアな値段』を考えよう〜」の開店セレモニーに出席した。農林水産省の「フェアプライスプロジェクト」の一環で、豆腐が店舗に並ぶまでのコストを知り、フェアな値段を考えようというイベント。2児の母でもある菊地は、国産大豆100％、300グラムを「108円」が妥当と値付け。だがコストが122円かかると知ると「108円じゃ赤字ってことですね？そ