木下晴香（26）が9日、都内で「PATISSERIE ANNIVEL（パティスリーアニヴェル）」の「イマーシブ（没入型）ローンチパーティ」に出席した。「PATISSERIE ANNIVEL」はディズニー作品のワンシーンをケーキや菓子に表現する新たなスイーツブランド。実写映画「アラジン」の吹き替え版でジャスミン役を務めた木下は「ホール・ニュー・ワールド」などを歌唱。「ご縁をいただいたアラジンのケーキを食べてみたい」と話した。