俳優中山優馬（31）が9日、東京・シアター1010で、舞台「『大誘拐』〜四人で大スペクタクル〜」（10日初日、同所ほか）ゲネプロ取材会に登壇した。24年の初演に引き続き柴田理恵（66）風間杜夫（76）白石加代子（83）と共演。「初演よりさらにパワーアップしていると感じています。稽古場では大先輩のアドリブ合戦に毎日腹を抱えて笑わせてもらいました」とコメントした。