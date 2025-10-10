9月30日に結婚を発表した声優の石川界人と内田真礼が9日、都内で行われた米映画「トロン：アレス」（ヨアヒム・ローニング監督、10日公開）ジャパンプレミアに登壇。結婚から9日で初の公の場に、ともに左手薬指に結婚指輪を着けて登場し、祝福されると「ありがとうございます」「熱い、熱い」と口をそろえた。石川が「敵対するような関係性ではある」と日本語吹き替え版で演じた役どころを説明し「僕らの方は仲良くやらせていただ