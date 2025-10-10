10月13日まで開催中の「大阪・関西万博」では、日本を含む158の国と地域・7つの国際機関が参加しており、パビリオン（展示館）を通して世界各国の文化や歴史を紹介しています。今回はフランス・パリに注目。名所として名高いエッフェル塔について、イエットマンエッフェル由紀子さんに豆知識を教えてもらいました。☆☆☆☆「1889年、パリのシャン・ド・マルス公園やトロカデロなどでおこなわれた『パリ博覧会』のシンボルとして