AKB48¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ê¿Åè²Æ³¤¤µ¤ó¡£2012Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¸å¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥¯Ç®¤¬Éü³è¤·¡¢¸½ºß¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Ð¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¡È¥Ð¥¤¥¯½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¸¥à¥«¡¼¥Ê¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÈ´·²¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿Åè¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é¥Ð¥¤¥¯Ê×Îò¡¢¤Þ¤¿¥Ð¥¤¥¯¤È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ê¤É¡¢¥Ð¥¤¥¯°¦¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤ªÏÃ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£