FIFAワールドカップ2026出場国紹介パラグアイ来年、北中米で行なわれるFIFAワールドカップ2026の出場国を紹介。今回は10月10日に日本が親善試合で対戦するパラグアイだ。【2010年南アフリカ大会以来の出場】FIFAワールドカップ2026南米予選で６位となったパラグアイは、４大会ぶり９回目の本大会出場を決めた。最後に出場したのは2010年の南アフリカ大会。ラウンド16で日本と対戦し、PK戦の末に勝ち上がったことを覚えている