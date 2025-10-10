お笑いコンビ「にゃんこスター」のアンゴラ村長（31）が10日未明、自身のX（旧ツイッター）を更新し、同日発売の「週刊スピリッツ」で表紙を務めたことを明かした。 【写真】これぞ「標準体型」美女「スピリッツ」の表紙 「たぶんこの人生一度のお知らせ」と切り出し「なんと今日10/10発売『スピリッツ』アンゴラ村長が表紙です!!!!!!!!」と報告した。表紙の画像と、同じカットでロゴなどを抜いたショットも掲載