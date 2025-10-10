宝塚歌劇団宙組新人公演「PRINCE OF LEGEND」が９日、兵庫・宝塚大劇場で行われ、105期の大路りせ2度目の主演を果たした。105期は初舞台から７年目までの劇団員で上演される新人公演の最年長学年。さらに大路は105期の中で成績が一番上で“長の長"と呼ばれる責任ある立場で、見事な舞台を作り上げた。 【写真】宙組新人公演で2度目の主演を果たした大路りせ 前々トップの真風涼帆の退団公演「カジノ・ロワイヤル ～我