スズキ株式会社は、2025年10月30日から東京ビッグサイトで開催される「Japan Mobility Show 2025」に出展し、「By Your Side」をテーマに多彩なモビリティ技術を披露すると発表した。 同社ブースでは、軽乗用BEV「Vision e-Sky」や商用EV「e EVERY CONCEPT」、次世代四脚モビリティ「MOQBA 2」などの参考出品に加え、水素エンジン車やフレックス燃料モデルなどカーボンニュートラルに向けた技術展示も展