自民党は公明党との連立協議について、10日にも党首会談を開く方向で調整している。公明党が求める企業・団体献金の規制強化で合意できるかが焦点だ。【映像】高市氏、斉藤氏との会談で浮かべた“表情”（実際の映像）公明党の斉藤代表は「自民党さえ決断すればできる」と述べ、献金の受け皿を限定する規制強化案を受け入れるよう求めた。「参議院選挙、また昨年の衆議院選挙で大きく敗退した大きな原因がこの政治とカネの問題