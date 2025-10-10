マイク・グリーンウェルさん【ロサンゼルス共同】米大リーグ、レッドソックスで外野手として活躍し、プロ野球阪神でもプレーしたマイク・グリーンウェルさんが死去した。9日、レッドソックスが発表した。62歳だった。球団公式サイトによると、甲状腺がんで闘病していた。1985年にレッドソックスでメジャーデビュー。12年間で通算打率3割3厘をマークし、97年に阪神に加入した。同年2月のキャンプ中に一時帰国し、4月末に再来日