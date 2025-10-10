自民党総裁選で高市早苗氏が新総裁に選出され、党の新たなかじ取りが始まる。今後は、野党との対立と協調のバランスをいかに描くのかが焦点となる。【映像】スカートが短い！キャスター時代の高市早苗氏ジャーナリストの青山和弘氏は「臨時国会を召集し、総理大臣指名選挙は10月15日と言われている。だから週が明けて1週間ぐらいしかない。その間に連立交渉しなきゃいけない。だから週明けには幹事長と、あと多分官房長官まで