8人組グループ・timeleszの寺西拓人が初主演し、12月5日から公開される映画『天文館探偵物語』（11月21日から鹿児島で先行上映）の予告編映像＆本ポスター、寺西からのコメントが到着した。【動画】金髪で自転車を爆走！映画初主演で探偵を演じる寺西拓人今作は南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台に、天文館のBARで働く一方、街の人たちの困りごとを解決すべく日々探偵として奔走している主人公・宇佐美蓮（寺西）が、