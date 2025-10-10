スターバックスにハロウィンシーズンが到来。『アサイー ベリー フラペチーノ』（通称：黒猫フラペチーノ）をはじめ、『アサイー ベリー ゆず シトラス & ティー』や、さらに黒猫やゴーストがあしらわれた、ハロウィン限定グッズがきょう・10日より全国の店舗に登場する。【画像】たまらん…！ベアリスタも”いたずらな黒猫”に大変身したグッズ『アサイー ベリー フラペチーノ』（Tallサイズのみ730円／税込・店内価格）