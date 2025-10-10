毎年10月10日は「世界メンタルヘルスデー」だ。現代日本では5人に1人が生涯を通じて何らかの精神疾患になると推計され、それに先行する睡眠障害にも3人に1人が悩まされている。たとえば寝付きが悪い（入眠困難）、途中で何度も目が覚める（中途覚醒）、極端な早朝に目が覚めてしまう（早朝覚醒）は誰しも経験しているはずだ。これらの症状が週に3日以上、3カ月以上続くなら治療が必要かもしれない。睡眠障害早期の治療にお