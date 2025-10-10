【パリ共同】パリにあるフランスの国家的偉人の殿堂パンテオンに9日、1981年にフランスで死刑廃止を実現した立役者で、2024年2月に95歳で死去したロベール・バダンテールさんが祭られた。根本的な改革を推進したとして「フランス革命の精神を受け継ぐ人物」（大統領府）だとたたえられた。バダンテールさんはミッテラン政権下で法相に就任し、死刑廃止を実現。晩年まで長年にわたり国際的な廃止運動に取り組んだ。マクロン大統