厚生労働省は２０２６年度、心身の苦痛を取り除く緩和ケアを腎不全患者が受けやすくする体制整備に乗り出す方針を固めた。医療関係者向けの研修会開催や在宅医療ができる地域作りを進める。がん患者が中心だった緩和ケアの対象をがん以外にも広げたい考えだ。２６年度予算の概算要求に１億円を計上した。腎不全が進行した場合には主に、人工透析で老廃物や余分な水分を取り除く治療を行う。高齢の患者や、心臓病などの持病のた