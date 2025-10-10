伊勢丹の紙袋柄スーツがトレードマークのお笑いコンビ・COWCOWの多田健二さん。ずっとそのスーツを着ている印象ですが、実はM-1で3年連続準決勝止まりだったときに一度、脱いだ過去があります。しかし先輩たちの助言で再びスーツを着出すと…、奇跡のような快進撃が始まりました。（全3回中の1回） 【写真】「12年ぶりに65万円で新調」とニュースになった！3代目のスーツ姿の多田さん