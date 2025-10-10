シャシー技術とパワートレインを初公開フェラーリ初のEVは来年発売される予定だ。合計出力約1000psを発生する4基のモーター、驚異的な加速性能、革新的なシャシー技術、F80から継承したアクティブ・サスペンションを備えるが、経営陣は「スーパーカーではない」と明言している。【画像】フェラーリ初のEV、驚異的なシャシー技術を採用【エレットリカのシャシーとコンポーネントを詳しく見る】全31枚4ドア、4人乗りモデルで、むし