国連は9日、パレスチナ自治区ガザ地区をめぐる戦闘終結のための和平案の第一段階の合意を受けて、停戦後60日間の人道支援計画を発表しました。国連の人道問題担当の事務次長が9日に発表した計画では、停戦後60日間で210万人に食料を届けるなどガザ地区全域での支援を拡大します。また、壊滅的な打撃を受けた保健医療システムの再建に取り組むとともに、水や生活衛生サービスを140万人に提供するということです。さらに、冬への備え