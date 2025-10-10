パレスチナ自治区ガザの和平計画を巡り、アメリカのトランプ大統領はイスラム組織ハマスに拘束されている人質が13日か14日に解放されるとの見通しを示しました。アメリカ・トランプ大統領：人質は来週初め、月曜日か火曜日に解放されると願っている。この悲惨な紛争に終止符を打つために我が国が果たした役割を全ての国民は誇りに思うべきだ。トランプ大統領は9日、閣僚を集めた会合で拘束されている人質は13日か14日に解放される