負ければ地区S敗退の試合でチザムJr.が痛恨の失策【MLB】Bジェイズ 5ー2 ヤンキース （日本時間9日・ニューヨーク）崖っぷちに追い込まれた状況で、緊張感のない“プレー”を見せたヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手にファンの批判が相次いだ。ヤンキースは8日（日本時間9日）、本拠地で行われたブルージェイズとの地区シリーズ第4戦に2-5で敗れ、地区シリーズ敗退が決定。ファンの怒りの矛先は、27歳の“問題児”に向けられ