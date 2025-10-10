プロ野球・日本ハムは9日、エスコンフィールドHOKKAIDOで11月30日に開催する「日韓ドリームプレーヤーズゲーム2025」にメジャーでも活躍した元巨人の上原浩治さんと元阪神のオ・スンファンさんが参加することを発表しました。「日韓国交正常化60周年記念事業」として日本と韓国のドリームチームによる試合が行われます。日本は元巨人の原辰徳さんが監督を務め、松井稼頭央さんや岩隈久志さんなどがすでに出場を決めています。上原