登録者数75万人を超える人気YouTuber・いけちゃんが、グラビア活動の集大成となるラスト写真集を12月10日に講談社から発売することが決定した。タイトルは未定だが、同作をもってグラビア活動からの引退を表明している。【写真】ドキッ！ボディラインくっきりのショットを披露するいけちゃん旅行やグルメなど“日常系”の動画で人気を集めてきたいけちゃん。YouTubeでは飾らないキャラクターと素直なリアクションが支持されて