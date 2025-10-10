ロバーツ監督（c）SANKEI ＜2025年10月8日（水）（日本時間10月9日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ ロサンゼルス・ドジャースは本拠地で行われたフィラデルフィア・フィリーズとの第3戦に2対8で敗戦。シリーズ成績を2勝1敗とし、リーグ優勝決定シリーズ（LCS）進出は第4戦以降に持ち越