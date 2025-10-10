大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月9日（木）（日本時間10月10日）MLBディビジョンシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞ 地元ロサンゼルスでポストシーズン初黒星を喫したドジャース。これでフィリーズとのディビジョンシリーズ成績を2勝1敗としたが、第4戦で勝利して、リーグチャンピオンシリーズへ