自民党の新総裁に選ばれ、日本初の女性首相となる見通しとなった高市早苗氏（64歳）。同氏の公式ウェブサイトのプロフィールには、「目標とする政治家」として「マーガレット・サッチャー元英国首相（故人）」が挙げられている。【写真を見る】高市早苗が「2回結婚」したお相手マーガレット・サッチャーは、1975年に英国保守党初の女性党首、79年に53歳で同国史上初の女性首相となり、11年間の長期政権を率いた政治家だ。内政