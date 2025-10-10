お笑いタレント・やす子（27）が8日放送のフジテレビ「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。仲の良い芸能人を明かした。この日のテーマは「知らなきゃ損する！令和の最新『終活』」。終活を何かしているか？と聞かれたやす子は「正直、終活は考えたことはなかったんですけど、猫ちゃんを飼い始めたときに、もし突然死んだらこの子を誰かに預けなきゃいけないと思って」と語った。続けて「よく、仲いい人に預けるとか