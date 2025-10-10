「脚本家X」第2弾を今夜から2週連続放送！放送日時は日本テレビ（関東地区ほか）にて10月10日（金）25時10分〜25時39分、10月17日（金）25時05分〜25時34分。この番組は、芸能人が執筆した脚本を映像化したドラマを見て、書いた人物を想像しながら次なるスター脚本家を見つけ出していく「脚本家発掘バラエティー」。“脚本家X”に課したルールはたった一つ、番組側が指定した舞台をテーマに脚本を書くこと。今夜の放送では、【学校