〈乳幼児を学習塾に通わせる保護者は47.6％、小学2〜3年生向けなのに高校1年生水準の内容を勉強…韓国で“うつ病”になる子どもが激増している“教育競争”のリアル〉から続く働き手不足が深刻化する日本において、外国人労働者の受け入れは重要な課題として議論が重ねられてきた。そんななか、これまで日本での労働を希望していた東南アジア出身外国人労働者のなかで、韓国での雇用を目指す人が増加しているという。【写真】こ