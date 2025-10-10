9日に発表された「家計に関するアンケート」で、物価上昇の影響を受けたと答えた家庭が8割を超えました。また、生活費の支出が「増えた」と答えた人は、ひと月あたり平均9636円増えたことがわかりました。■会社員「飲む回数減ったな」9日夜、都内の居酒屋で、飲み会を楽しむ会社員たちに最近の「物価高」について聞いてみました。会社員「買い物行ってもスーパーで出て行く金額も高い。お財布直撃で」会社員「高いですね、なにも